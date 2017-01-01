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Батькивщина существенно усиливается в Киевском регионе

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Тимошенко поддержала Карплюка .

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко согласовала кандидатуру городского головы Ирпеня Владимира Карплюка по 95-му мажоритарному округу. Взамен ирпенский глава обещает финансовую и административную поддержку на территории Киевской области. Об этом пишут Комментарии.

Отметим, что Тимошенко неоднократно посещала Ирпень по приглашению Карплюка. Еще в 2015 году Карплюк делал попытку попасть со своей партией Новые лица в Киевскую областную раду, тогда он набрал 4,84%. От Новых лиц в 2015 году избраны мэры Василькова, Фастова, Боярки, Вишневого, Бучи и Ирпеня, поэтому ирпенский глава имеет огромное влияние на значительной территории Киевщины.

Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук является кумом Карплюка и бывшим партнером по строительному бизнесу.

Анатолий Федорук, кстати, тоже активно заигрывал с политсилой Тимошенко, когда возникла угроза потери контроля над большинством в местном совете.

5 марта 2018 года Константин Бондарев, председатель Батькивщины по Киевской области открыто стал на сторону Карплюка в конфликте вокруг Беличанского леса и присоединения Коцюбинского к Киеву, которое лоббирует БПП, как пилотный проект Киевской агломерации.

По данным издания, Карплюк за 3 года почти полностью монополизировал рынок застройки приирпенья и имеет существенный финансовый и административный ресурс, а это усиливает возможности Батькивщины во время парламентских и президентских выборов.

Мандат депутата Верховной Рады от Батькивщина Владимиру Карплюку будет очень уместным, поскольку он является фигурантом более 10 уголовных производств по которым ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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