На комбинате Азовсталь погибли двое рабочих

На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи.

Доменный газ не имеет запаха и поэтому особенно опасен parovoz.com

На комбинате Азовсталь произошел несчастный случай. По предварительной информации в результате ЧП на доменной печи погибли двое мужчин.

Об этом сообщает местное издание 0629.

Инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

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По информации пресс-службы спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснено, что пожара нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

Предположительно, произошло отравление людей угарным газом 0629.com.ua

В пресс-службе Метинвеста сообщили, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината Азовсталь ремонтник предприятия и сотрудник Промсервиса получили отравление колошниковым газом. После обнаружения пострадавших им оперативно была оказана первая доврачебная помощь.

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На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Отметим, что доменный газ не имеет запаха и поэтому особенно опасен. Человек не замечает утечки, а сам газ сильно токсичен.

Напомним, 4 марта на заводе в Кривом Роге обрушилась крыша, погиб рабочий.