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На комбинате Азовсталь погибли двое рабочих

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На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи.
Доменный газ не имеет запаха и поэтому особенно опасен
Доменный газ не имеет запаха и поэтому особенно опасен
parovoz.com

На комбинате Азовсталь произошел несчастный случай. По предварительной информации в результате ЧП на доменной печи погибли двое мужчин.

Об этом сообщает местное издание 0629.

Инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны. 

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По информации пресс-службы спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснено, что пожара нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

Предположительно, произошло отравление людей угарным газом
Предположительно, произошло отравление людей угарным газом
0629.com.ua

В пресс-службе Метинвеста сообщили, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината Азовсталь ремонтник предприятия и сотрудник Промсервиса получили отравление колошниковым газом. После обнаружения пострадавших им оперативно была оказана первая доврачебная помощь.

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На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Отметим, что доменный газ не имеет запаха и поэтому особенно опасен. Человек не замечает утечки, а сам газ сильно токсичен.

Напомним, 4 марта на заводе в Кривом Роге обрушилась крыша, погиб рабочий.

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Теги: завод, рабочий, отравление, газ, Азовсталь
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