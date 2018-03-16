Минздрав рассказал, сколько нужно спать украинцам

Весь мир сегодня отмечает День сна. В связи с этим Минздрав дал свои рекомендации. В частности, взрослому человеку необходимо спать не меньше семи часов в сутки.

Взрослый человек должен спать не менее семи часов в сутки, поскольку недостаток сна может привести к проблемам со здоровьем и развитию депрессии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook по случаю Дня сна.

“Сегодня - Всемирный день сна. Cон - основная составляющая здоровой жизни. Не пренебрегайте сном ради других дел. Недосыпание может привести к набору веса, проблем с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно спать 7 или больше часов в сутки. Кое-кому, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - 9 часов сна в сутки. Только небольшому количеству людей достаточно спать менее чем 6 часов в сутки“, - подчеркивают в Минздраве.

Согласно рекомендациям медиков, новорожденные до 3 месяцев должны спать не менее 10-17 часов, младенцы 4-12 месяцев - не менее 10-16 часов.

Малыши 1-2 лет нуждаются в 11-14 часах сна, включая дремоту, дети до 5 лет - в 10-13 часах сна, включая дремоту. Школьники 6-12 лет должны спать не менее 9-12 часов в сутки, подростки до 18 лет - 8-10 часов.

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Взрослым 18-60 лет нужно по меньшей мере 7 часов сна. Люди в возрасте до 65 лет должны спать до 9 часов, а старше 65 - 7-8 часов в сутки.

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