В Харькове перевернулась и загорелась фура
ДТП случилось на Окружной дороге.
На Окружной дороге в Харькове в пятницу, 16 марта, около 11:00 случилось масштабное ДТП. Сначала перевернулась и загорелась фура, затем огонь перекинулся на автомобиль Волга.
Об этом сообщает Харьков LIVE.
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“ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики“, - сказано в сообщении.
Напомним, 27 февраля в России в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 9 человек.