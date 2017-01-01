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В Харькове перевернулась и загорелась фура

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ДТП случилось на Окружной дороге.

На Окружной дороге в Харькове в пятницу, 16 марта, около 11:00 случилось масштабное ДТП. Сначала перевернулась и загорелась фура, затем огонь перекинулся на автомобиль Волга.

Об этом сообщает Харьков LIVE.

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“ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики“, - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется
facebook.com/LiveKharkov

На месте работает полиция и медики
На месте работает полиция и медики
facebook.com/LiveKharkov

Спасателям удалось потушить возгорание
Спасателям удалось потушить возгорание
facebook.com/LiveKharkov

Напомним, 27 февраля в России в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 9 человек.

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Теги: авария, ДТП, фура, Харьков, окружная, Волга
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