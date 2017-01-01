Львов может отказаться от маршруток

Город может стать первым в стране областным центром без частных перевозчиков.

Планируется переход на автобусы и электротранспорт zaxid.net

Львовский горсовет поддержал петиции горожан об отказе от частных перевозчиков и маршрутных такси в частности. Об этом сообщает Радио НВ.

Транспортная комиссия депутатов приняла решение в течении пяти лет осуществить полный переход на электротранспорт и крупные автобусы.

При этом компаниям, которые регулируют львовских движение маршруток, может быть предложено другое сотрудничество.

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По мнению заместителя председателя Госслужбы по безопасности на транспорте Вячеслава Дидковского, отказ от маршруток поможет разгрузить городскую сеть.

Окончательное решение должен принять горсовет, заседание которого назначено 22 марта.

Стоит отметить, что в случае поддержания инициативы, Львов может стать первым областным центром без маршруток и перейти на распространенную практику Европы.

Напомним, 28 февраля власти Киева сообщили, что рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоросной трамвай, который соединит железнодорожные и трамвайные пути в одну систему.