Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Вместо АТО теперь на Донбассе будет операция Объединенных сил.

Командующим Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Сергей Наев img.pravda.com

Президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

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Президент отметил, что формат антитеррористической операции изменится - будет проводиться операция Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего Объединенных сил, на эту должность президент решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева.

“Поставил перед Командующим объединенных сил задачу - укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории“, - заявил президент.

Генерал-лейтенант Сергей Наев ранее служил заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.

Как сообщалось, 16 марта президент Петр Порошенко посетил освобожденную ВСУ Катериновку и Золотое на линии разграничения в Луганской области.