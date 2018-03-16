Савченко назвала свой личный номер телефона

Народный депутат Надежда Савченко разрешила украинцам звонить ей в любое время дня и ночи.

Нардеп призвала украинцев звонить ей в любое время дня и ночи svoboda.org

Нардеп Надежда Савченко поделилась своим личным номером телефона. Об этом сообщил канал 112 Украина.

В ходе общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады Надежда Савченко поделилась личным номером телефона.

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“+38-066-421-92-41. Этот телефон доступен каждому украинцу и никогда не менялся. Ко мне может обратиться каждый украинец. Мне звонят и в 2, и в 3 часа ночи“ - рассказала Надежда Савченко.

Также депутат сказала, что этот телефон круглосуточно включен, ей звонят из тюрем и люди, оказавшиеся в экстренных обстоятельствах.

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Напомним, 16 марта Надежду Савченко внесли в базу Миротворца за призывы к военному перевороту в Украине и по обвинению в планировании терактов в Верховной Раде. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал сделать все возможное, чтобы добиться ареста и наказания для Савченко.