Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Савченко назвала свой личный номер телефона

Комментариев: 3
Народный депутат Надежда Савченко разрешила украинцам звонить ей в любое время дня и ночи.
Нардеп призвала украинцев звонить ей в любое время дня и ночи
Нардеп призвала украинцев звонить ей в любое время дня и ночи
svoboda.org

Нардеп Надежда Савченко поделилась своим личным номером телефона.  Об этом сообщил канал 112 Украина.  

В ходе общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады Надежда Савченко поделилась личным номером телефона.

Читай также: Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе

“+38-066-421-92-41. Этот телефон доступен каждому украинцу и никогда не менялся. Ко мне может обратиться каждый украинец. Мне звонят и в 2, и в 3 часа ночи“ - рассказала Надежда Савченко.

Также депутат сказала, что этот телефон круглосуточно включен, ей звонят из тюрем и люди, оказавшиеся в экстренных обстоятельствах.

Читай также: Савченко: Я дала показания против Порошенко в Европе

Напомним, 16 марта Надежду Савченко внесли в базу Миротворца за призывы к военному перевороту в Украине и по обвинению в планировании терактов в Верховной Раде. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал сделать все возможное, чтобы добиться ареста и наказания для Савченко. 

Поделись:
Теги: Савченко, номер, депутат, признание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Grafyuriu    16.03.2018, 17:26
Оценка:  +4
Grafyuriu
не берет никто трубку
doc1    16.03.2018, 17:28
Оценка:  +6
doc1
ТАк она сказала что можно звонить но не сказала что будет отвечать))))))))))))
Coюзник    16.03.2018, 17:50
Оценка:  +3
Coюзник
она поднимает трубку в 2 или 3 часа ночи ... по старой привычке, когда работала в "с... по телефону"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь