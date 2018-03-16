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Евросоюз не признает выборы президента РФ в Крыму

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В заявлении также напоминается, что Крымский полуостров не признается часть Российской Федерации.
ЕС также осуждает строительство Керченского моста
ЕС также осуждает строительство Керченского моста
blacksea.tv

Евросоюз отказался признавать выборы президента РФ, которые будут проходить на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает Европейская правда.

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“Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно остается прямым вызовом для международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств“, - говорится в заявлении.

ЕС также призвал стран-членов ООН не признавать проведение выборов на аннексированном полуострове в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с помощью санкций.

В заявлении осуждается милитаризация полуострова Россией, нарушение норм международного гуманитарного права для граждан Крыма и призыв крымчан на службу в вооруженные силы РФ. 

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Отмечается, что на полуострове все сильнее ухудшается ситуация с правами человека и на местное население все чаще оказываются давление со стороны оккупационных властей.

Напомним, 16 марта прокуратура Крыма сообщила, что в рамках уголовного производства собирает доказательства по факту организации “выборов президента РФ“ в оккупированном Крыму.

Ранее, 15 марта, представители Украины в ООН созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированном Крыму, поскольку оккупанты намерены провести на захваченной территории выборы президента России.

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Теги: Евросоюз, ЕС, Россия, РФ, Крым, аннексия, выборы президента
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