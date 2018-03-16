Евросоюз не признает выборы президента РФ в Крыму

В заявлении также напоминается, что Крымский полуостров не признается часть Российской Федерации.

Евросоюз отказался признавать выборы президента РФ, которые будут проходить на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает Европейская правда.

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“Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно остается прямым вызовом для международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств“, - говорится в заявлении.

ЕС также призвал стран-членов ООН не признавать проведение выборов на аннексированном полуострове в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с помощью санкций.

В заявлении осуждается милитаризация полуострова Россией, нарушение норм международного гуманитарного права для граждан Крыма и призыв крымчан на службу в вооруженные силы РФ.

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Отмечается, что на полуострове все сильнее ухудшается ситуация с правами человека и на местное население все чаще оказываются давление со стороны оккупационных властей.

Напомним, 16 марта прокуратура Крыма сообщила, что в рамках уголовного производства собирает доказательства по факту организации “выборов президента РФ“ в оккупированном Крыму.

Ранее, 15 марта, представители Украины в ООН созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированном Крыму, поскольку оккупанты намерены провести на захваченной территории выборы президента России.