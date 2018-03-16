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Россиянам запретили голосовать в дипучреждениях на территории Украины

Комментариев: 4
Россия не выполнила требование Киева не проводить выборы в Крыму, потому россиян не будут пускать помещения дипломатических и консульских представительств РФ .
РФ хотела открыть на материковой части Украины избирательные участки в 4 городах
РФ хотела открыть на материковой части Украины избирательные участки в 4 городах
EPA/UPG

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В воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Глава МВД заявил, что в пятницу вызвал в министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и сообщил ему об этом.

МВД ссылается на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента Российской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.

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“На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. [...] В этих условиях [...] МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий“, - сказано в заявлении.

МВД обратилось к дипломатам и гражданам Российской Федерации с призывом подчиниться этим требованиям.

Как сообщалось 4 марта, Россия собиралась открыть на материковой части Украины избирательные участки для выбора президента РФ в 4 городах Украины - в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе.

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Теги: выборы президента России, Аваков, МИД, Крым, избирательные участки
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Комментариев (5)
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Врык    16.03.2018, 17:54
Оценка:  -5
Врык
Ну так это прямое нарушение Венской конвенции
Международного права больше нет...
slocum    16.03.2018, 17:59
Оценка:  +2
slocum
"Международного права больше нет.." - раздался голос из страны-параши, которая согласно международным праву параши аннексировала чужую землю.
Врык    16.03.2018, 18:05
Оценка:  -1
Врык
Международное право было уничтожено немного раньше - когда без санкции ООН Америкой был оккупирован Ирак, разрушена Югославия, уничтожена Ливия, раздута гражданская война в Сирии, с незаконной интервенцией туда американцев, и когда США признали независимость незаконного Косово.
slocum    16.03.2018, 18:00
Оценка:  0
slocum
А что ваше место у параши, это ваш Путин сказал, не я.
weightless    16.03.2018, 18:01
Оценка:  0
weightless
А как Вам, дражайший Брык,
например, выборы в бундестаг в Москве в 1942 году?
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