Россиянам запретили голосовать в дипучреждениях на территории Украины

Россия не выполнила требование Киева не проводить выборы в Крыму, потому россиян не будут пускать помещения дипломатических и консульских представительств РФ .

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В воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Глава МВД заявил, что в пятницу вызвал в министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и сообщил ему об этом.

МВД ссылается на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента Российской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.

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“На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. [...] В этих условиях [...] МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий“, - сказано в заявлении.

МВД обратилось к дипломатам и гражданам Российской Федерации с призывом подчиниться этим требованиям.

Как сообщалось 4 марта, Россия собиралась открыть на материковой части Украины избирательные участки для выбора президента РФ в 4 городах Украины - в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе.