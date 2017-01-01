Порошенко позволил кредитование бизнеса на Донбассе

Глава государства подписал закон, который снимает внедренные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части Донбасса.

Президент Петр Порошенко утвердил отмену ограничений для кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом он заявил в пятницу, 16 марта, находясь с визитом в Катериновке Донецкой области, сообщает его пресс-служба в Twitter.

"Подписал закон, который снимает внедренные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения.

Кроме того, Порошенко пообещал, что в этом году по его инициативе будет построено почти 200 современных общежитий для контрактников.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко посетил населенные пункты на линии соприкосновения в Луганской области, где он назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил на Донбассе.

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