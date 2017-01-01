Юридически АТО завершается - Порошенко

Благодаря закону о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на востоке страны.

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Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции на Донбассе. Об этом он сказал в пятницу, 16 марта, во время поездки на Донбасс, сообщается в Twitter главы государства.

По словам президента, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній Раді, яка підтримала більшістю Президентський Закон “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях“. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

Порошенко добавил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на востоке страны, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

На встрече с военными Порошенко также говорил о “пятой колонне“, которую Кремль использует, чтобы разделить Украину изнутри. Он заверил, что не допустит дестабилизации ситуации в стране, и что украинская армия имеет надежный тыл.

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“Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране. Подобные сценарии нашего врага, хотя и находят неожиданных союзников за сотни километров вглубь от фронта, - обречены. И не только потому, что им способна противодействовать обновленная система национальной безопасности, но и потому, что они не имеют никакого шанса на поддержку со стороны политически зрелого и высокопатриотического украинского общества“, - подчеркнул он.

Порошенко в зоне АТО 16 марта president.gov.ua

Также во время поездки на Донбасс Порошенко рассказал, кто стал командующим Объединенных сил.

Напомним, 20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. Согласно закону, противодействие российской агрессии вместо “антитеррористической операции“ будет называться “обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях“.