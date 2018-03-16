Эксперты назвали Тимошенко и Батькивщину лидерами по электоральным настроениям украинцев

Такие данные приводит Рейтинг.

Электоральные настроения украинцев свидетельствуют об утверждении лидерских позиций Юлии Тимошенко и партии Батькивщина. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщили украинские политологи на пресс-конференции в УНИАН, обсуждая результаты последнего масштабного соцопроса группы Рейтинг, согласно которому Юлия Тимошенко существенно опережает Петра Порошенко (18,7% и 15 6% поддержки соответственно).

“Сейчас мы видим утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге. Петр Порошенко на втором месте. Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели “, - отметил руководитель Социологической группы“ Рейтинг “Алексей Антипович.

По его словам, недовольство властью перерастает в том, что действующий президент Порошенко, в случае попадания во второй тур вместе с лидером “Батькивщины“, выигрывает только в 4 областях.

“А остальные области выигрывает Юлия Тимошенко, что свидетельствует о неудовлетворенности властью“, - отметил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко сказал, что благодаря этому масштабному исследованию (30000 респондентов) имеем четкое представление об общественных настроениях украинцев.

“С одной стороны, есть видение общественных настроений, приоритетов людей, надежд. С другой стороны, исследование дает ответ на вопрос, какие политические субъекты могли бы реализовать эти надежды, потребности населения. И большая часть общества связывает эту реализацию именно с Юлией Тимошенко и ее политической силой “, - сказал он.

Политолог также обратил внимание на то, что МЧП и Народный фронт демонстрируют институциональную слабость власти.

“Кто может заместить их законным электоральный образом? Здесь у нас четкий лидер - Батькивщина. Ведь она имеет все признаки политической партии: парламентская фракция, яркий лидер, система местных ячеек, фракции в местных советах “, - отметил эксперт Корпорации стратегического консалтинга Гардарика.

По мнению Константина Матвиенко, фактически другой системной партии, которая могла бы быть элементом двух- или трехпартийной системы в Украине, нет.

“Мы и социологическое исследование не видят другой такой системной партии. И Народный фронт, и партия Ляшко, и БПП - это политические односезонкы, что подтверждается выборами в ОТГ“, - отметил эксперт.

Он также напомнил, что последние результаты местных выборов в ОТГ фиксируют первое место партии Батькивщина. И это при том, заметил Константин Матвиенко, что Порошенко колоссальный медийный и административный ресурс.