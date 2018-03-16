Украина снова идет в НАТО. Какие шансы дойти

НАТО приняло чисто техническое решение, признав стремление Украины присоединиться к альянсу. В Украине же, как обычно, все свелось к спору в формате «перемога/зрада».

Власть гордилась, ее критики настаивали, что ничего не произошло. Истина же где-то посередине, а главное — еще очень много работы, пишет Валерий Литонинский в №5 Журнала Корреспондент.

По сути, речь идет лишь об изменении в одном из разделов официального сайта НАТО. Украина теперь причислена к Aspirant country — странам, стремящимся к вступлению в альянс. Отсюда и термин страна-аспирант, который последние дни можно было услышать отовсюду. Фактически НАТО признало текущую реальность — то, что Украина официально задекларировала свое стремление стать членом альянса. Казалось бы, ничего особенного. Но до этого четыре года НАТО данный факт просто игнорировало, хотя заявлений было хоть отбавляй, а в конце 2017 года соответствующее решение одобрила Рада.

Вернулись к началу

Украина «идет в НАТО» уже очень долго, причем не всегда по прямой, а иногда делая шаги назад. Долгое время мы были единоличными лидерами среди постсоветских стран в вопросе евроатлантической интеграции. Украина первой присоединилась к программе Партнерство ради мира, первой открыла на своей территории Центр информации и документации НАТО.

Статус страны-аспиранта у нас уже был в далеком 2002 году. С 2005 по 2008 год Украина находилась на фазе Интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ. В 2008 году страна официально обратилась к НАТО с просьбой о предоставлении Плана действий относительно членства (ПДЧ). Но в том же году на Бухарестском саммите под давлением Владимира Путина в предоставлении ПДЧ Украине отказали — как и Грузии.

Именно тогда президент России в пылу спора о перспективе членства Украины в НАТО произнес свою известную фразу: «Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» Впрочем, официальная декларация Бухарестского саммита обещала, что Украина и Грузия когда-то станут членами НАТО. 4 апреля этому обещанию исполнится 10 лет. Все еще ждем.

Однако Украина и сама виновата. Уже в 2010 году новый президент Виктор Янукович полностью отказался от идеи вступления в НАТО. Интенсифицированный диалог был свернут, комиссия по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции ликвидированы. Любые упоминания о будущем членстве в НАТО были вычеркнуты из всех законов и нормативных документов. Альянс, соответственно, тоже вычеркнул Украину из списка стран-аспирантов.

Мы официально стали внеблоковым государством. Все «преимущества» этого нейтрального статуса Украина ощутила на себе в 2014 году с началом агрессии России и продолжает расхлебывать до сих пор.

В том же 2014 году Украина официально отказалась от внеблоковости. Верховная Рада отменила все законодательные изменения Януковича, а в июне 2017 года приняла проект закона, который предусматривает возвращение курса на вступление в Североатлантический альянс. Соответствующие изменения были внесены и в законы Украины Об основах внутренней и внешней политики и Об основах национальной безопасности.

Однако альянс до последнего старательно не замечал устремлений Украины. Даже в феврале 2018 года на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер настаивала, что Украина отличается от других государств, которые стремятся в НАТО, тем, что не заявила об этом как о части национальной политики. Украинские власти несколько раз просили альянс пересмотреть свое отношение и все-таки добились своего.

Длинная дорога

Статус страны-аспиранта — формальный. Он не накладывает никаких обязательств на НАТО, не гарантирует членства в альянсе. Но все же это первый шаг в процессе политического сближения с Североатлантическим союзом. При этом в НАТО уже заявили, что на данный момент политика альянса в отношении Украины никак не изменилась, лишь «произошли изменения в политике Украины, и они были отражены на сайте».

Кроме Украины «аспирантами» в НАТО до сих пор считаются Босния и Герцеговина, Грузия и Македония. Следующий шаг для Украины на пути в альянс — возобновление Интенсифицированного диалога. Для этого необходимо согласие всех стран — членов НАТО. Затем предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ). Именно с этого момента можно говорить, что страна является кандидатом на вступление в альянс.

Но даже предоставление ПДЧ не гарантирует, что страну непременно возьмут в НАТО. Петр Порошенко уже направил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой о предоставлении ПДЧ для Украины. Но из НАТО ответили лишь, что приняли обращение украинского Президента во внимание.

Путь в НАТО для нас еще очень долог, и на нем масса работы. Представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прямо заявил, что на сегодняшний день Украина не готова к вступлению в НАТО — «много еще остается сделать».

Для сближения с альянсом необходимы две вещи — внутренние реформы и поддержка стран — членов НАТО, их желание видеть нас в союзе. Например, Македония получила и выполнила План действий по членству в НАТО уже более 10 лет назад, но из-за спора с одним из членов альянса (Грецией) по поводу названия македонского государства до сих пор так и остается лишь кандидатом в НАТО.

Нежелательны проблемы в двусторонних отношениях с любым членом НАТО. У Украины проблемы с Венгрией из-за языкового законодательства. Будапешт прямо пообещал блокировать любое сближение Украины с НАТО из-за языкового спора и уже наложил вето на созыв заседания комиссии НАТО — Украина.

Конфликт с Россией — еще одно препятствие на пути в НАТО. Формально ПДЧ могут предоставить Украине и при продолжении столкновений на Донбассе — есть прецедент с Хорватией. Но приглашение в члены НАТО без урегулирования отношений с Россией — практически невозможно. Тем более что нынешний режим в России будет всячески препятствовать присоединению Украины к альянсу, как это уже было в 2008 году.

Правда, нужно учесть, что за последние четыре года РФ сделала все, чтобы ее мнение в украинском вопросе стало намного менее значимым для НАТО, в частности. Поэтому в случае выполнения необходимого набора реформ Украине могут дать зеленый свет и при сопротивлении со стороны России.

Но вот с проведение реформ, необходимых для членства в НАТО, пока что дела не особо веселы. Да, эти реформы важны не только для альянса, но и для самих украинцев. Причем речь не только об изменениях в сфере безопасности, но и о правах человека, реформе правоохранительных структур и прочем. Евроатлантические союзники особо настаивают на том, что если в полиции и прокуратуре Украины хоть какие-то изменения происходят, то реформа СБУ так и не начата, хотя это один из ключевых факторов для сближения с НАТО. О чем говорить, если в Украине еще до сих пор даже не утверждена концепция реформы СБУ.

Начиная с 2014 года в украинском обществе существует наибольшая поддержка вступления государства в НАТО за все время независимости. Власть взяла эту идею на вооружение и будет активно использовать ее популярность в предстоящих избирательных кампаниях. Порошенко уже пообещал даже закрепить в Конституции евроинтеграционные и евроатлантические устремления украинского народа.

Ранее он говорил о возможном проведении референдума по поводу вступления в НАТО. То есть все основания для сближения с альянсом есть, Украина внутренне готова к этому, как никогда в своей истории. Остается только работать, много работать, проводить реформы, а не ограничиваться красивыми лозунгами.

Петр Порошенко, Президент Украины

“Приветствую важное, долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно альянса. Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе. Наша следующая амбиция — План действий относительно членства (ПДЧ) для Украины”

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

«От признания амбиций до членства — долгий путь, прежде всего, внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО»

Василий Филипчук, дипломат, бывший директор Департамента европейской интеграции Кабмина

«…Почему комментаторы не говорят важное: ни Интенсифицированный диалог, ни новости на натовских сайтах, ни даже заявление на высшем уровне в Бухаресте абсолютно ничего не значат с точки зрения вступления в НАТО. Для вступления в НАТО нужна поддержка всех стран альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это невозможно. То есть сначала урегулирование и только потом — решение о вступлении. Наоборот — только если НАТО решит начать войну с Россией»