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Генпрокуратура обыскивает офисы Новой почты

Комментариев: 9
Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепре. По словам соучредителя компании, у него забирают личный компьютер.
В офисах Новой почты проводят обыски
В офисах Новой почты проводят обыски
Новая почта

Представители Генеральной прокуратуры в пятницу, 16 марта, проводят обыски в офисах Новой почты. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков в Новой почте. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО Новая Почта в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - сообщила она.

Напомним, ранеесообщалось, что данные более, чем 18 миллионов клиентов Новой почты продаются в интернете.

 

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Теги: Генпрокуратура, обыск, ГПУ, Новая почта, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Zamator    16.03.2018, 21:04
Оценка:  -1
Zamator
Да возят все что заказчики отправляют, не обращая внимание на грузы, а там и наркота, и вооружение... а это уголовно наказуемо, закон один для всех.
Vasilkovich    16.03.2018, 20:32
Оценка:  +5
Vasilkovich
одно из немногих хорошо развивающихся предприятий. которое отлично работает, дает рабочие места, работает в белую и платит налоги хотят опустить.. Укрпочта отдыхает в сторонке...Явная заказуха...Печально в нашей стране...
BOGARNE    16.03.2018, 20:52
Оценка:  -2
BOGARNE
в какую белую не смешите...
Gans1967    16.03.2018, 19:54
Оценка:  +5
Gans1967
37 год что ли?
Zetergeistt    16.03.2018, 19:53
Оценка:  +8
Zetergeistt
Скоро будет "Рошенова Почта"
doc1    16.03.2018, 19:54
Оценка:  +5
doc1
Кошерная пошта))))))))))))
BOGARNE    16.03.2018, 19:46
Оценка:  +3
BOGARNE
да... при "яныке" токо маски шоу были..., а тут прокуратура.
doc1    16.03.2018, 19:53
Оценка:  +3
doc1
ага, такого не было. При яныке приезжали братки и давали 24 часа покинуть страну!
BOGARNE    16.03.2018, 20:18
Оценка:  0
BOGARNE
я про почту новую
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