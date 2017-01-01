В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды
Подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Об этом заявили в пресс-службе ГУП ЛНР Лугансквода, сообщают РИА Новости в пятницу, 16 марта.
Согласно сообщению, сокращение подачи воды с Петровской насосной станции произошло из-за аварии на Петровском водоводе, которая произошла 16 марта.
"Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", - заявили в пресс-службе организации.
На данный момент специалисты ГУП ЛНР Лугансквода выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей.
Напомним, в начале декабря 2017 года была обесточена Петровская насосная станция Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей временно не контролируемую Украиной часть Луганской области.
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