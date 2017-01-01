Украинец Сенцов написал письмо из колонии

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии на Урале ухудшается - у него крошатся зубы и выпадают волосы, сообщила его сестра.

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии на Урале ухудшается. Об этом Сенцов написал в письме родным, сообщила его сестра Наталья Каплан в пятницу, 16 марта.

Так, у Сенцова крошатся зубы и выпадают волосы.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала Каплан.

Напомним, ранее появилась информация, что Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. Вскоре эту информацию опровергла сестра заключенного.

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