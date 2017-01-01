Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко попросил Эрдогана не признавать выборы в Крыму

Комментариев: 0
Глава государства призвал турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов президента России в аннексированном Крыму.
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
president.gov.ua
 
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора в пятницу, 16 марта, поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
Порошенко отметил, что разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также в аннексированном Крыму.
 
Украинский лидер призвал Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на полуострове.
 
"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - подчеркнул Порошенко.
 
В пресс-службе украинского президента также информировали, что собеседники высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
 
Ранее в МИД Турции заявили, что не признают аннексию Крыма Россией в 2014 году.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Турция, Порошенко, Эрдоган, Петр Порошенко, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь