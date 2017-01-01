Порошенко попросил Эрдогана не признавать выборы в Крыму
Глава государства призвал турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов президента России в аннексированном Крыму.
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора в пятницу, 16 марта, поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил, что разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также в аннексированном Крыму.
Украинский лидер призвал Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на полуострове.
"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - подчеркнул Порошенко.
В пресс-службе украинского президента также информировали, что собеседники высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Ранее в МИД Турции заявили, что не признают аннексию Крыма Россией в 2014 году.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент