Порошенко попросил Эрдогана не признавать выборы в Крыму

Глава государства призвал турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов президента России в аннексированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора в пятницу, 16 марта, поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также в аннексированном Крыму.

Украинский лидер призвал Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на полуострове.

"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - подчеркнул Порошенко.

В пресс-службе украинского президента также информировали, что собеседники высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

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