Новую почту подозревают в неуплате налогов - ГПУ

По материалам уголовного производства, должностные лица компании использовали преступную схему, которая приводила к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Генпрокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО Новая почта в неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Согласно данным ГФС и материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций", - написала Сарган.

Она также отметила, что Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Новой почты и других родственных предприятий.

По информации Сарган, на следующей неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей компании. Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц Новой почты не найдут, уголовное производство будет закрыто, уточнила пресс-секретарь главы ГПУ.

Ранее сообщалось, что 16 марта ГПУ проводила около 15 обысков в помещениях офисов Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

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