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Порошенко: РФ должна "заткнуться и убраться вон"

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Глава государства осудил инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и подчеркнул, что химическая атака России в Великобритании - это посягательство на суверенитет страны.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Twitter инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", - написал глава государства.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку российских дипломатов из Лондона.

Напомним, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

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Теги: Россия, Британия, Порошенко, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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