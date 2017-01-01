Порошенко: РФ должна "заткнуться и убраться вон"

Глава государства осудил инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и подчеркнул, что химическая атака России в Великобритании - это посягательство на суверенитет страны.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Twitter инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", - написал глава государства.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку российских дипломатов из Лондона.

Напомним, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

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