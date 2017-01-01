Канада пообещала $4,6 миллиона для украинской армии

Канадское правительство продолжает оказывать поддержку Украине и готово выделить финансовую помощь для подготовки Вооруженных сил.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила о выделении Украине 4,6 миллиона долларов для подготовки Вооруженных сил. Заявление главы МИД опубликовано в пятницу, 16 марта, на сайте канадского правительства.

Отмечается, что финансирование Канады будет направлено на подготовку военных и обеспечение оборудованием для оказания первой помощи.

"Канада безоговорочно продолжает оказывать свою поддержку народу Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины", – подчеркнула Фриланд.

Ранее сообщалось, что правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили два миллиона долларов на восстановление Донбасса.

Канада намерена расширить военную помощь Украине

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