Порошенко заявил, что Украина готова дать отпор РФ

Россию, которая усыпляла украинцев своей миролюбностью, "ждет девять грамм свинца", если она решится на вторжение, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая в пятницу, 16 марта, в Краматорске, что Украина готова дать отпор России, если РФ решится на интервенцию. Соответствующее видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение, как с севера, так и с востока Украины - несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции". Порошенко подчеркнул, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение, как с севера, так и с востока Украины - несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции". "Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - отметил украинский лидер.

По его словам, в настоящее время в состав российских войск на востоке Украины входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тысячи человек.

Президент информировал, что на неподконтрольной Украине территории находятся 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня.

"И вся эта армада поставлена из России", - указал Порошенко и добавил, что наемников, которые воюют против Украины, "готовят в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, в Ростовской и Белгородской областях".

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