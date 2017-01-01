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Сутки в АТО: один обстрел, пострадавших нет

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На луганском направлении сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вели огонь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
gettyimages.com

Сепаратисты за прошедшие сутки, 16 марта, продолжали нарушать перемирие - зафиксирован один обстрел опорных пунктов бойцов ВСУ, пострадавших нет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое.

На донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, за сутки 15 марта сепаратисты четыре раза нарушали условия полного прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

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Источник: korrespondent.net

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