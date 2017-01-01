Переход на летнее время 2018: когда украинцам переводить стрелки

В последнее воскресение марта Украина снова переходит на летнее время. Переход на летнее время в Украине в 2018 году: какого числа переводят часы в Украине, вперед или назад, в котором часу.

"Весной – вперед, осенью – обратно" - мнемонический тезис перевода часов.

Традиционно в последнее воскресенье первого весеннего месяца в Украине переходят на летнее время. В 2018 году это произойдет в ночь с 24 на 25 марта. В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. В этот день украинцы встанут и лягут на 60 минут раньше, чем обычно.

В электронных устройствах ручной перевод делать нет необходимости, он пройдет автоматически. А вот в механических часах придется крутить стрелки на один час назад.

Общественный транспорт 25 марта 2018 года будет курсировать по графику, а пассажиров поездов и самолетов предупреждают о том, что необходимо учитывать переход на летнее время уже ночью 24 марта.

Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, а это - 28 октября 2018 года.

Перевод зимнего на летнее время и наоборот проводится в Украине с 1981 года. Временной переход проводят в сотне стран, но в 60% государств подобного не делают. В мире, и в нашей стране в частности, не единожды оговаривалась возможность отказа от перевода часов. Предполагалось, что это будет сделано в 2012-м, но вопрос на законодательном уровне не рассматривали. В Украине не отменили перевод часов и в 2016 году.

Переход на летнее время 2018 в Украине (фото: bykvu.com)

Известно, что против отмены выступали жители западных регионов, которые вынуждены вставать и приходить домой в полной темноте.

В феврале 2018 года Европарламент вносил предложение об отказе в переводе часов на рассмотрение Еврокомиссии, но - безрезультатно. Вчера, 14 марта 2018 года, депутатами Киевсовета было принято решение в очередной раз обратиться в Кабинет Министров с вопросом пересмотра целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины, что действует у нас с 1996 года.

Последней страной, которая отказалась от летнего/зимнего времени была Турция. Среди европейских стран останутся во втором часовом поясе Исландия, Беларусь, а также Россия. В РФ отказались от сезонного перевода часов четыре года назад. Кроме жителей федерации не перейдут на летнее время в Крыму и оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

В Донецке не переводили часы еще зимой 2014 года.

Перемены во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей, ведь это определенный стресс для организма. Избежать этого можно придерживаясь четырех простых правил, а именно дышать свежим воздухом; пораньше готовиться ко сну; сбалансировано питаться употреблять много жидкости; не перегружать организм ни физически, ни морально.

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