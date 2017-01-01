На Волыни обесточены 19 населенных пунктов

Обесточивание произошло из-за осложнения погодных условий - снега, налипания мокрого снега. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Волынской области в результате ухудшения погодных условий в субботу, 17 марта, произошло обесточивание 19 населенных пунктов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet