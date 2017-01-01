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Под Одессой расстреляли уличные фонари

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В Одесской области расстреляли из пневматической винтовки около 20 фонарей уличного освещения. Расследованием порчи коммунального имущества занялись правоохранители.
В Одесской области расстреляли уличные фонари
В Одесской области расстреляли уличные фонари
УСИ

В городе Килия Одесской области вандал расстрелял из пневматической винтовки около двух десятков фонарей уличного освещения. Об этом сообщил глава Килийского района Павел Бойченко, пишет УСИ в субботу, 17 марта.

Отмечается, что расследованием порчи коммунального имущества занялись правоохранители.

 

 

Напомним, ранее в Берегово на Закарпатье неизвестные повредили девять автомобилей.

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Теги: фото, вандализм, вандалы, Одесская область, фонари
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Источник: korrespondent.net

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