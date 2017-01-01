Под Одессой расстреляли уличные фонари
В Одесской области расстреляли из пневматической винтовки около 20 фонарей уличного освещения. Расследованием порчи коммунального имущества занялись правоохранители.
В городе Килия Одесской области вандал расстрелял из пневматической винтовки около двух десятков фонарей уличного освещения. Об этом сообщил глава Килийского района Павел Бойченко, пишет УСИ в субботу, 17 марта.
Отмечается, что расследованием порчи коммунального имущества занялись правоохранители.
Cмотрите фотогалерею: Под Одессой расстреляли уличные фонари
Напомним, ранее в Берегово на Закарпатье неизвестные повредили девять автомобилей.
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