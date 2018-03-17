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Савченко: В Украине достаточно военных, готовых к перевороту

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 6
Народный депутат рассказала об обвинениях в свой адрес.
Нардеп готова публично ответить на все вопросы на полиграфе
Нардеп готова публично ответить на все вопросы на полиграфе
Getty Images

Нардеп Надежда Савченко рассказала об обвинениях в государственном перевороте. Савченко уточнила, что “политическая спецоперация“ готовилась не менее полугода. Также нардеп прокомментировала наличие доказательств, подтверждающих ее вину. Об этом сообщает Страна. 

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“Наши правоохранительные органы, и в частности Генпрокуратура, вообще не умеют работать так, чтобы что-то было доказано в судах... Эти дела начинают, потом власть договаривается, и дела разваливают. Генпрокуратура в лице Юрия Луценко себя очень сильно дискредитирует“ - заявила Надежда.

При этом Савченко отметила, что готова публично ответить на все вопросы на полиграфе.

“Я все это расскажу, как и обещала, на детекторе лжи, прилюдно, публично, при всех СМИ, желательно не только украинских. Я смогу раскрыть все эти фамилии“ - сказала Савченко.

На вопрос журналиста о том, много ли есть военных, готовых к участию в военном перевороте, нардеп ответила - “Более, чем достаточно“. 

Напомним, 15 марта Савченко заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию Президента Верховную Раду.

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Теги: савченко, переворот
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Комментариев (6)
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МаксимУм    17.03.2018, 10:33
Оценка:  -1
МаксимУм
Сегодня ночью на дежурстве принял предупреждение про терракты от СБУ... Почему предупреждают только армию? Население пофигу???
z-u-b    17.03.2018, 10:29
Оценка:  -1
z-u-b
надюша,,в Україні багато нормальних людей,які хочуть тебе послати.....
МаксимУм    17.03.2018, 10:29
Оценка:  +2
МаксимУм
Как военнослужащий я точно знаю что подавляющее большинство недовольно властью и тем что происходит в стране. Но точно скажу что на военный переворот никто не пойдёт пока есть угроза от северного соседа...
квакль-бродякль    17.03.2018, 10:24
Оценка:  -1
квакль-бродякль
Савченко внушает! Мало кто готов пойти против системы не ощущая поддержки спонсоров, покровителей и прочих кукловодов! Эта смогла.
Хитрый-Лис    17.03.2018, 10:29
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
В отличии от Бориса Немцова её не замочат
квакль-бродякль    17.03.2018, 10:31
Оценка:  +1
квакль-бродякль
Замочить можно не физически, а спустив всех собак, что уже и происходит. То, по всему Киеву плакаты "Врятуйте Надю", а теперь она - "зрадниця" ...
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