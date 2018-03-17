Савченко: В Украине достаточно военных, готовых к перевороту

Народный депутат рассказала об обвинениях в свой адрес.

Нардеп Надежда Савченко рассказала об обвинениях в государственном перевороте. Савченко уточнила, что “политическая спецоперация“ готовилась не менее полугода. Также нардеп прокомментировала наличие доказательств, подтверждающих ее вину. Об этом сообщает Страна.

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“Наши правоохранительные органы, и в частности Генпрокуратура, вообще не умеют работать так, чтобы что-то было доказано в судах... Эти дела начинают, потом власть договаривается, и дела разваливают. Генпрокуратура в лице Юрия Луценко себя очень сильно дискредитирует“ - заявила Надежда.

При этом Савченко отметила, что готова публично ответить на все вопросы на полиграфе.

“Я все это расскажу, как и обещала, на детекторе лжи, прилюдно, публично, при всех СМИ, желательно не только украинских. Я смогу раскрыть все эти фамилии“ - сказала Савченко.

На вопрос журналиста о том, много ли есть военных, готовых к участию в военном перевороте, нардеп ответила - “Более, чем достаточно“.

Напомним, 15 марта Савченко заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию Президента Верховную Раду.