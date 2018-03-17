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МИД ответил на претензии РФ относительно выборов

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Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм.
Марьяна Беца прокомментировала претензии посольства России относительно выборов
Марьяна Беца прокомментировала претензии посольства России относительно выборов
Скріншот

В Министерстве иностранных дел Украины назвали кощунством то, что Россия обвиняет Украину в нарушении международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Об этом в субботу, 17 марта, на своей странице в соцсети Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в аннексированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

 

 

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах.

Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, МИД Украины, МИД РФ, аннексия Крыма, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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transiver    17.03.2018, 12:27
Оценка:  +2
transiver
Чего кипишует эрэфия!?
Наше МВД как раз обеспечивает защиту диппредставительств от возможных провокаций со стороны недружественного соседнего государства!
transiver    17.03.2018, 12:28
Оценка:  +4
transiver
Всё по международным нормам и в соответствии с требовании России обеспечить безопасность!
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