МИД ответил на претензии РФ относительно выборов

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали кощунством то, что Россия обвиняет Украину в нарушении международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Об этом в субботу, 17 марта, на своей странице в соцсети Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в аннексированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2018 г.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах.

Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.

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