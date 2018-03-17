На Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, трое пострадавших
Сколько людей находилось в маршрутке в момент аварии неизвестно.
На Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, трое пострадавших
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На Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, трое пострадавших
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В субботу, 17 марта, на Житомирской трассе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало 3 людей. Маршрутка Mersedes Sprinter врезалась в грузовик Reno.
Об этом сообщает Информатор.
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Авария произошла возле населенного пункта Мила в 8:00. Оба автомобиля двигались в сторону Киева. Микроавтобус влетел под грузовик водительской стороной.
На аварийке стояла сломанная машина, грузовик Reno начал тормозить. В этот момент в него врезался Mersedes Sprinter.
Ранее сообщалось о том, что под Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП.