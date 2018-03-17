В Одессе поймали преступников, похищавших людей за выкуп
В пятницу, 16 марта, в Одессе полиция задержала преступную группу, специализирующуюся на похищении людей. Запросы злоумышленников стартовали от сотни тысяч долларов.
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Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.
Дмитрий Головин отметил, что в операции были задействованы оперативники из 7 областей Украины. Всего полицейские провели 30 обысков. В результате, правоохранители задержали 4 преступников, 2 поданы в розыск.
При задержании полицейские изъяли арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи.
Преступникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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