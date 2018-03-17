Украинцев предупредили об ухудшении погоды

На большей части территории Украины в ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия, а именно снегопады, метели, морозы, порывы ветра.

Погоду на большей части территории Украины в ближайшие сутки будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает Укргидрометцентр, пишет Интерфакс-Украина.

Так, в Украине, кроме северных областей, ожидается снег. В южной части - с дождем, метели. В Карпатах прогнозируют очень сильный снег.

В северных областях ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

На дорогах Украины гололедица. Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья 15-17 градусов, днем 6-11 градусов мороза. В южной части и местами на Закарпатье ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем около 0 градуса. На побережье морей и в Приазовье местами 2-4 градуса тепла. В Крыму ночью 5-10 градуса тепла, днем 13-18 градусов.

В Киеве в ночь на воскресенье будет небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 10-12 градусов мороза, 8-10 градуса мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была +20,8 в 2012 году, самая низкая ночью -18,7 в 1898 году.

В Украине в ночь на понедельник, 19 марта, будет снег, метели, снежные заносы. В Приазовье мокрый снег, местами гололед. В центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Днем в восточных, Полтавской и большинства северных областей также прогнозируют снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья до 16 градусов мороза. На побережье морей 2-7 градусов мороза. Днем в большинстве областей 3-8 градусов мороза, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве 19 марта ночью ожидается умеренный снег, днем - небольшой. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 5-7 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

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