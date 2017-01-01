В Кривом Роге жестоко избили замглавы одной из партий

Депутат горсовета Светлана Сова считает, что нападение связано с политической деятельностью пострадавшего.

В пятницу, 16 марта, в Кривом Роге было совершено покушение на замглавы партии Сила Людей Сергея Мокрякова. На мужчину напали 4 преступников около его дома. На данный момент Мокряков госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

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Мужчину ударили тяжелым предметом, а после того, как он упал - продолжали бить ногами. После злоумышленники скрылись.

На данный момент угрозы жизни нет facebook.com/kr.sylalyudey

Преступники не требовали денег и не выдвигали никаких требований. Друзья и знакомые Мокрякова предполагают, что нападение было совершено по политическим мотивам.

Всего нападавших было четверо facebook.com/kr.sylalyudey

Сейчас Сергей Мокряков находится в больнице с сотрясением мозга. Угрозы жизни нет.

Напомним, 7 марта в Полтавском горсовете на заседании исполкома активисты побили депутатов из-за ненадлежащей уборкой снега в городе. Ранее, 22 февраля, неизвестный в Тернополе ранил ножом бывшего депутата городского совета от фракции ВО Свобода Игоря Турского.