Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге жестоко избили замглавы одной из партий

Комментариев: 0
Депутат горсовета Светлана Сова считает, что нападение связано с политической деятельностью пострадавшего.
У Мокрякова диагностировали сотрясение мозга
У Мокрякова диагностировали сотрясение мозга
facebook.com/kr.sylalyudey

В пятницу, 16 марта, в Кривом Роге было совершено покушение на замглавы партии Сила Людей Сергея Мокрякова. На мужчину напали 4 преступников около его дома. На данный момент Мокряков госпитализирован. 

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

Читай также: В Черновцах избили главу организации Стоп коррупции

Мужчину ударили тяжелым предметом, а после того, как он упал - продолжали бить ногами. После злоумышленники скрылись. 

На данный момент угрозы жизни нет
На данный момент угрозы жизни нет
facebook.com/kr.sylalyudey

Преступники не требовали денег и не выдвигали никаких требований. Друзья и знакомые Мокрякова предполагают, что нападение было совершено по политическим мотивам.

Всего нападавших было четверо
Всего нападавших было четверо
facebook.com/kr.sylalyudey

Сейчас Сергей Мокряков находится в больнице с сотрясением мозга. Угрозы жизни нет. 

Напомним, 7 марта в Полтавском горсовете на заседании исполкома активисты побили депутатов из-за ненадлежащей уборкой снега в городе. Ранее, 22 февраля, неизвестный в Тернополе ранил ножом бывшего депутата городского совета от фракции ВО Свобода Игоря Турского. 

Поделись:
Теги: кривой рог, избиение, сергей мокряков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь