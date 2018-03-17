Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крым превращается в "горячую точку" - Ельченко

Комментариев: 1
Полуостров становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности, заявил постпред Украины в ООН.
Постпред Украины в ООН заявил, что Крым начинает приобретать признаки "горячей точки"
Постпред Украины в ООН заявил, что Крым начинает приобретать признаки "горячей точки"
twitter.com/UKRinUN

Крым начинает приобретать признаки “горячей точки“ и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям. Такое заявление в субботу, 17 марта, в интервью Голосу Америки сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет Украинская правда.

Читай также: Порошенко заявил, что Украина готова дать отпор РФ

По его словам, полуостров становится “горячей точкой“ не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире.

А это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

“Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма - разные - можно и нужно поднимать“, - отметил Ельченко.

Также постпред добавил, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские “выборы“ в Крыму только “добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить“.

Напомним, ранее Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Президентские выборы в России, ООН, Крым, аннексия Крыма, санкции против России, Ельченко, выборы президента РФ 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Dghe2    17.03.2018, 13:45
Оценка:  0
Dghe2
Бред.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь