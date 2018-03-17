Крым превращается в "горячую точку" - Ельченко

Полуостров становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности, заявил постпред Украины в ООН.

Крым начинает приобретать признаки “горячей точки“ и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям. Такое заявление в субботу, 17 марта, в интервью Голосу Америки сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет Украинская правда.

Читай также: Порошенко заявил, что Украина готова дать отпор РФ

По его словам, полуостров становится “горячей точкой“ не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире.

А это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

“Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма - разные - можно и нужно поднимать“, - отметил Ельченко.

Также постпред добавил, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские “выборы“ в Крыму только “добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить“.

Напомним, ранее Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.