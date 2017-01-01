Злоумышленник пытался создать в стране организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений, сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, злоумышленник пытался создать в Украине организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.

"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

В результате проведенных по инициативе спецслужбы Украины мероприятий принято решение о принудительном выдворении авторитета за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

Cмотрите фотогалерею: Из Украины выгнали криминального авторитета

Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань задержали гражданина Грузии, известного в криминальной среде как Сумбат Тбилисский.

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