В Житомирской области женщина прыгнула с моста

Спасти женщину не удалось, медики констатировали смерть.

В пятницу, 16 марта, в Коростене Житомирской области женщина прыгнула с моста. По словам очевидцев, после падения женщина оставалась живой.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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“В 17:44 от работников Национальной полиции в Службу спасения поступил сигнал о том, что в реке Уж в Коростене женщина спрыгнула с моста. По словам очевидцев, она вероятно была еще жива“ - говорится в сообщении.

Женщину доставили на берег при помощи спасательной веревки zhytomyr.dsns.gov.ua

Выяснилось, что женщина находилась на расстоянии около 6 м от берега, у моста.

Причины, побудившие женщину свести счеты с жизнью, неизвестны zhytomyr.dsns.gov.ua

Личность погибшей устанавливается zhytomyr.dsns.gov.ua

Специалисты ГосЧС добрались к женщине при помощи надувной лодки. Однако, было поздно, женщина умерла.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство.