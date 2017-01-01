В Житомирской области женщина прыгнула с моста
Спасти женщину не удалось, медики констатировали смерть.
В пятницу, 16 марта, в Коростене Житомирской области женщина прыгнула с моста. По словам очевидцев, после падения женщина оставалась живой.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Читай также: В Киеве в Днепре обнаружили тело женщины
“В 17:44 от работников Национальной полиции в Службу спасения поступил сигнал о том, что в реке Уж в Коростене женщина спрыгнула с моста. По словам очевидцев, она вероятно была еще жива“ - говорится в сообщении.
Выяснилось, что женщина находилась на расстоянии около 6 м от берега, у моста.
Специалисты ГосЧС добрались к женщине при помощи надувной лодки. Однако, было поздно, женщина умерла.
Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство.