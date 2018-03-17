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Во Львове возле вокзала зарезали мужчину

Комментариев: 1
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала. По данному факту открыто уголовное производство.
Во Львове зарезали мужчину
Во Львове зарезали мужчину
Корреспондент.net

Во Львове возле главного железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Так, около 22:30 пятницы, 16 марта, в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте, обнаружила на теле мужчины множественные ножевые ранения.

По данному факту открыто уголовное производство. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, обстоятельства его смерти и лиц, причастных к совершению этого преступления. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на центральном железнодорожном вокзале Киева 17 марта мужчину ударили ножом в лицо.

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Теги: Львов, вокзал, полиция, мужчина, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Dghe2    17.03.2018, 14:45
Оценка:  +1
Dghe2
Опять???
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