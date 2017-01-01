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В Вышгороде неуправляемая фура протаранила припаркованные авто

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Погибших и постарадавших нет, автомобили получили серьезные механические повреждения.
В Вышгороде неуправляемая фура протаранила припаркованные авто
© facebook.com/KyivOperativ
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В Вышгороде неуправляемая фура протаранила припаркованные авто
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В субботу, 17 марта, в Вышгороде неуправляемая фура протаранила несколько припаркованных авто. Причиной ДТП стали плохие погодные условия. 

Об этом сообщает Киев оперативный.

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“Происшествие произошло сегодня утром, на улице Шолуденко. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, машину начало заносить, а потом вообще “заломило“. Уже в заломанном состоянии фуру отбросило в припаркованные автомобили и столб”, - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в России в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 9 человек.

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Теги: вышгород, дтп, фура
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