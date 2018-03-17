У Порошенко отреагировали на назначение Помпео
Новый государственный секретарь США Майк Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона, будет продолжать политику поддержки Украины. Такое заявление в эфире телеканала Интер сделал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, пишет Слово и Дело в субботу, 17 марта.
"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", - сказал Елисеев.
Он подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Напомним, государственного секретаря Рекса Тиллерсона 13 марта уволили. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.
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