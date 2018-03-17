У Порошенко отреагировали на назначение Помпео

Майк Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона, будет продолжать политику поддержки Украины, заявил заместитель главы Администрации президента.

Новый государственный секретарь США Майк Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона, будет продолжать политику поддержки Украины. Такое заявление в эфире телеканала Интер сделал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, пишет Слово и Дело в субботу, 17 марта.

"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", - сказал Елисеев.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Напомним, государственного секретаря Рекса Тиллерсона 13 марта уволили. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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