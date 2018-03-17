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Украинский телеканал показал карту страны без Крыма

Комментариев: 1
Команда UA:Перший извинилась перед зрителями.
Карта Украины без Крыма на одном из украинских телеканалов
Карта Украины без Крыма на одном из украинских телеканалов
facebook.com/plachynda

В пятницу, 16 марта, в эфире телеканала UA:Перший была показана карта Украины без оккупированного Крыма. 

Об этом сообщила журналист Галина Плачинда.

В тот же день на официальном сайте UA:Перший опубликовали извинение. Инцидент назвали технической ошибкой. 

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“Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым“, - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в магазинах Харькова появилась географическая игра для детей с карточками, на которых Крым входит в состав России, а Украина осталась без полуострова.

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Теги: UA:Перший, украина, карта, крым
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Комментариев (2)
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Глод    17.03.2018, 16:42
Оценка:  0
Глод
Раз они показали карту без Крыма значит у них есть карта без Крыма. Зачем она им?
Глод    17.03.2018, 16:37
Оценка:  0
Глод
Это происходит систематически.
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