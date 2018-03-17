Украинский телеканал показал карту страны без Крыма
В пятницу, 16 марта, в эфире телеканала UA:Перший была показана карта Украины без оккупированного Крыма.
Об этом сообщила журналист Галина Плачинда.
В тот же день на официальном сайте UA:Перший опубликовали извинение. Инцидент назвали технической ошибкой.
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“Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым“, - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что в магазинах Харькова появилась географическая игра для детей с карточками, на которых Крым входит в состав России, а Украина осталась без полуострова.