Порошенко: Членство в ЕС – вопрос нескольких лет

Украина будет отвечать критериям присоединения к Евросоюзу, в том числе в борьбе с коррупцией. Порошенко отметил свою заслугу в создании "независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране.

Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Евросоюзе является вопросом нескольких лет. Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает Укринформ со ссылкой на Westdeutsche Zeitung в субботу, 18 марта.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", – сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ, в проведении которых за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", – пообещал президент.

Он отметил свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный суд, которого нет в большинстве европейских стран".

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – предложил Порошенко.

По его словам, органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год. Страна заняла 130 место из 180 и впервые с 2010 обошла Россию.

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