Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко: Членство в ЕС – вопрос нескольких лет

Комментариев: 1
Украина будет отвечать критериям присоединения к Евросоюзу, в том числе в борьбе с коррупцией. Порошенко отметил свою заслугу в создании "независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Прес-служба президента України

Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Евросоюзе является вопросом нескольких лет. Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает Укринформ со ссылкой на Westdeutsche Zeitung в субботу, 18 марта.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", – сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ, в проведении которых за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", – пообещал президент.

Он отметил свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный суд, которого нет в большинстве европейских стран".

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – предложил Порошенко.

По его словам, органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год. Страна заняла 130 место из 180 и впервые с 2010 обошла Россию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Европа, ЕС, коррупция, Евросоюз, Порошенко, борьба с коррупцией, Петр Порошенко, Антикоррупционный суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Fortuno    17.03.2018, 16:40
Оценка:  +1
Fortuno
Просто невероятно. Кому он все это рассказывает?
Ну неужели в стране есть еще хоть кто-то, кто эту лабуду воспринимает всерьез?
    17.03.2018, 16:40
Оценка:  +2
Это что ? Насмешка какае то !!!!???
Глод    17.03.2018, 16:28
Оценка:  +1
Глод
Не верю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь