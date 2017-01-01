Убийство в Фастове: в Сети показали фото подозреваемого
По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, убийство Гордеевой обошлось заказчице в 12 тысяч долларов.
В Фастовском городском районном суде Киевской области избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве 42-летней Лилии Гордеевой.
Об этом сообщает Обозреватель.
В зале суда собрались журналисты, бойцы АТО, местные жители. Однако после оглашения требований прокурора, суд принял решение проводить слушание в закрытом режиме.
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Под охраной пребывает один из подозреваемых Иван Викторович Д. Об этом рассказал представитель Ассоциации участников боевых действий и участников АТО города Фастов Юрий Ткаченко, находящийся на судебном заседании.
Напомним, 13 марта арестован школьник, убивший мужчину и 4-летнего ребенка в Павлограде.