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Убийство в Фастове: в Сети показали фото подозреваемого

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По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, убийство Гордеевой обошлось заказчице в 12 тысяч долларов.
Убийца нанес женщине более 10 ударов ножом
Убийца нанес женщине более 10 ударов ножом
obozrevatel.com

В Фастовском городском районном суде Киевской области избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве 42-летней Лилии Гордеевой.

Об этом сообщает Обозреватель.

В зале суда собрались журналисты, бойцы АТО, местные жители. Однако после оглашения требований прокурора, суд принял решение проводить слушание в закрытом режиме.

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Под охраной пребывает один из подозреваемых Иван Викторович Д. Об этом рассказал представитель Ассоциации участников боевых действий и участников АТО города Фастов Юрий Ткаченко, находящийся на судебном заседании.

Погибшая – 43-летняя мать троих детей
Погибшая – 43-летняя мать троих детей
obozrevatel.com

Женщину убили около детского сада
Женщину убили около детского сада
obozrevatel.com

Лилию могли убить из-за унаследованного бизнеса мужа
Лилию могли убить из-за унаследованного бизнеса мужа
obozrevatel.com

Напомним, 13 марта арестован школьник, убивший мужчину и 4-летнего ребенка в Павлограде.

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Теги: фастов, убийство
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