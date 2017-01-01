ГПУ сообщила о результатах обысков на Новой почте

Во время обысков в офисах Новой почты были найдены неучтенные наличные деньги и неоприходованные в кассе и бухгалтерских документах.

В результате обысков в офисах и помещениях Новой почты в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве, которые произошли накануне, сообщения о подозрении не составлялись. Но были выявлены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности и наличные деньги, неучтенные и неоприходованные в кассе и бухгалтерских документах.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook в субботу, 17 марта.

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По ее словам, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Новой почты и других родственных предприятий, которые при участии чиновников Госфискальной службы, с целью получения неправомерной выгоды для Новой почты, осуществили “прикрытие незаконных финансовых услуг“.

По информации ГПУ, это привело к непоступлению обязательных налоговых средств, умышленному уклонению от уплаты налогов и сборов.

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Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса, – говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта сотрудники ГПУ провели обыски в ряде офисов компании Новая почта. Компанию заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах. Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.