В Одессе задержали банду похитителей людей

В состав преступной группы входили выходцы из Кавказа. У них изъяли арсенал оружия – пистолеты, автомат, помповое ружье, пулемет и гранаты.

Сотрудники полиции провели спецоперацию в Одессе по задержанию группы похитителей людей. По результатам более 30 обыском правоохранители изъяли арсенал оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двух объявили в розыск.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 17 марта.

По информации правоохранителей, преступная группа была создана на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Они похищали граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

"В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Изъят арсенал оружия – несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, а также гранаты, патроны различного калибра, а также штык-ножи.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о вымогательтве, незаконном лишении свободы илипохищении человека (ч. 1 ст. 146, ободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Суд Одессы относительно четырех задержанных избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

Ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали $5 млн выкупа в биткоинах.

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