Суд оставил под арестом соратника Саакашвили Дангадзе

Суд признал нарушение прав Севериона Дангадзе и обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес его матери от неустановленных лиц.

Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику Михаила Саакашвили Севериону Дангадзе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Романа Кругляка в субботу, 17 марта.

"Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михаил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производства, которое впоследствии было остановлено", – сказал адвокат.

При этом Кругляк отметил, что суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными.

Также судья обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес матери Севериона Дангадзе от неустановленных лиц.

Напомним, Дангадзе был задержан 4 декабря 2017 года. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины. Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права залога. Эта мера пресечения была продлена 29 января еще на два месяца.

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