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Во Львове на взятке задержан глава райадминистрации

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Чиновник "зарабатывал" на решении разного рода вопросов, в том числе и в вопросе трудоустройства в органы местного самоуправления.
Задержание чиновника
Задержание чиновника
Нацполиция Украины

Во Львове правоохранители задержали председателя одной из районных госадминистраций на взятке в 105 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции в субботу, 17 марта.

В частности, указано, что чиновник "зарабатывал" на решении разного рода вопросов, в том числе и в вопросе трудоустройства в органы местного самоуправления.

"Неправомерную выгоду он требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 105 тысяч гривен за решение аналогичных вопросов.

Злоумышленник отметил, что указанная сумма должна быть перечислена за оказание определенных услуг личного характера – отметили в полиции.

Чиновнику грозит тюремный срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее двух депутатов Днепровского горсовета посадили за взятку 137 тысяч гривен. Мужчин осудили на три и два года тюрьмы соответственно.

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Теги: Львов, взятка, фото, чиновник, полиция
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Источник: korrespondent.net

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