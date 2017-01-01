Сепаратисты нарушили режим тишины на донецком направлении

Противник вел огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. Сепаратисты применяли гранатометы. Бойцы ВСУ не пострадали.

На луганском направлении обстрелов не зафиксировано Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала суток, 17 марта, нарушили режим прекращения огня на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на донецком направлении", – говорится в вечерней сводке.

В частности, из гранатометов противник вел огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один военный не пострадал.

Отмечается, что на луганском направлении обстрелов не зафиксировано. В штабе заверили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется ВСУ.

Напомним, за сутки 16 марта на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. На луганском направлении сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов и БМП вели огонь по

Ранее в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

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