Сепаратисты нарушили режим тишины на донецком направлении
Подразделения сепаратистов с начала суток, 17 марта, нарушили режим прекращения огня на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на донецком направлении", – говорится в вечерней сводке.
В частности, из гранатометов противник вел огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один военный не пострадал.
Отмечается, что на луганском направлении обстрелов не зафиксировано. В штабе заверили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется ВСУ.
Напомним, за сутки 16 марта на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. На луганском направлении сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов и БМП вели огонь по
Ранее в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.
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