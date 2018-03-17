Националисты "подстрахуют" полицию у посольства РФ

Активисты планируют провести два перформанса, в частности символическое открытие "памятника Путину". У посольства соберутся сотни людей.

Активисты националистилистических организаций – ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов – не отменят анонсированную на 18 марта акцию у посольства РФ в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева в субботу, 17 марта.

"Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, действительно ли правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", – сказал он.

По словам Чернышева, если правоохранители сделают то, что анонсировал министр Аваков, это будет очень хорошо.

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахуем", – отметил он.

Чернышев рассказал, что в акции планируют принять участие около 200 человек, они будут находиться у посольства РФ в течение всего времени голосования на выборах президента РФ, то есть с 8 до 20 часов.

Утром и около 14:00 активисты планируют провести перформансы, в частности символическое открытие "памятника Путину".

Чернышев пообщещал, что националисты не будут предпринимать никаких агрессивных действий в отношении правоохранителей.

"Надеемся, по отношению к нам не будет никаких провокаций", – добавил он.

Накануне, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Позже посольство России в Киеве выразило свое возмущение в связи со словами Аваков и намерено обеспечить работу участков 18 марта.

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