В поезде нашли мертвым офицера ВСУ

Пока нет окончательной версии относительно того, что именно стало причиной смерти Максима Свинцицкого. На данный момент нет оснований утверждать, что его убили.

В пассажирском поезде сообщением Хмельницкий – Лисичанск нашли мертвым 22-летнего лейтенанта Максима Свинцицкого. Об этом сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада на своей странице в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока нет окончательной версии относительно того, что именно стало причиной смерти военного. На данный момент нет оснований утверждать, что Свинцицкого убили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Командованием военной части назначило служебное расследование.

Прощаться с лейтенантом Максимом Свинцицким будут 18 марта в его родном городе Полонном Хмельницкой области.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале был найден мертвым военнослужащий из Черновицкой области Виталий Вяльцев. На его теле обнаружили следы избиения.

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