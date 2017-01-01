ОБСЕ за сутки насчитала 63 взрыва на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 52 взрывов в Донецкой области и 11 – в Луганской.

Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе Getty Images

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировала 63 взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 17 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (ориентировочно 52 против примерно 140)", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов).

В частности, днем 16 марта в подконтрольном Украине Павлополе, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии на северо-восток, восток, восточно-юго-восток и юго-восток.





ОБСЕ почти год не может попасть в село под Донецком "СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н.п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское... Доступ СММ оставался ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков", – отметили в ОБСЕ.

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