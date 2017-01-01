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ОБСЕ за сутки насчитала 63 взрыва на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 52 взрывов в Донецкой области и 11 – в Луганской.
Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе
Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе
Getty Images
 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировала 63 взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 17 марта.
 
"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (ориентировочно 52 против примерно 140)", – сообщили наблюдатели. 
 
В Луганской области миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов).
 
В частности, днем 16 марта в подконтрольном Украине Павлополе, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии на северо-восток, восток, восточно-юго-восток и юго-восток. 
 
"СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н.п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское... Доступ СММ оставался ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков", – отметили в ОБСЕ.

ОБСЕ почти год не может попасть в село под Донецком
 
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что уровень насилия на Донбассе снизился на 82%.

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Теги: взрыв, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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