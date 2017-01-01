Отравление Скрипаля: Порошенко выразил поддержку Великобритании

Отравление в Великобритании бывшего офицера российской разведки является примером применения Кремлем нервно-паралитического оружия, заявил Порошенко.



Отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля является посягательством на суверенитет королевства. Об этом говорится в сообщении президента Петра Порошенко на официальной странице в Facebook.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании.

"От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил президент.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.



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14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

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