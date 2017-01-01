С начала года на пожарах в Украине погибли более 600 человек

В этом году зафиксировано 9562 пожара в Украине. Спасателям удалось спасти 469 человек, трое из которых – в течение минувших суток.

С начала 2018 года в результате пожаров в Украине погибли более 600 человек, пострадали – почти 350, говорится в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, за минувшие сутки на пожарах в Украине погибло пять человек.





Под Николаевом в пожаре сгорели 17 авто В ГосЧС отмечают, что в этом году зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе – 6226, на производственной сфере – 485, на транспорте – 663, другие – 2188.

В этом году спасателям удалось спасти 469 человек, трое из которых – в течение минувших суток.



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