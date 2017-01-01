С начала года на пожарах в Украине погибли более 600 человек
В этом году зафиксировано 9562 пожара в Украине. Спасателям удалось спасти 469 человек, трое из которых – в течение минувших суток.
По данным спасателей, за минувшие сутки на пожарах в Украине погибло пять человек.
В ГосЧС отмечают, что в этом году зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе – 6226, на производственной сфере – 485, на транспорте – 663, другие – 2188.
Под Николаевом в пожаре сгорели 17 авто
Под Николаевом в пожаре сгорели 17 авто
В этом году спасателям удалось спасти 469 человек, трое из которых – в течение минувших суток.
Напомним, 15 марта в центре Киева спасатели в течение часа тушили пожар.
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